خطة الغربية لتوقيع الكشف الطبي والرياضي على طلاب المرحلة الابتدائية

وضعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقليم، خطة لتنفيذ قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الخاص بتوقيع الكشف الطبي والرياضي على طلاب صفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وذلك بعد أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أصدر قرارا رقم 494 لسنة 2023 والخاص بإجراء الكشف الطبي والرياضي على طلاب مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي، في إطار حرص الدولة والمحافظة على الاطمئنان على سلامة وصحة الطلاب.

التنسيق مع الجهات المعنية

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن»، أنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية العشر، ومخاطبة جامعة طنطا، ومديرية الصحة بالغربية، ومديرية الشباب والرياضية، والتأمين الصحي، وكلية التربية الرياضية، وكلية الطب بجامعة طنطا، وذلك للعمل على بدء توقيع الكشف الطبي والرياضي على الطلاب والطالبات بالصفوف أولى وثانية وثالثة ابتدائي.

فرق طبية مدربة

وأضاف، أنه سيتم زيارة كل مدارس التعليم الأساسي بمدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال الفرق الطبية وتوقيع الكشف الطبي من قبل مديرية الصحة بالغربية ومستشفى طب طنطا والرياضي، من خلال أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، وهذا في إطار الاطمئنان على سلامة وصحة الطلاب والطالبات بالصفوف المحددة، وتحويل الحالات التي تتطلب إلى علاج الى مستشفى طنطا الجامعي ومستشفيات الصحة.