وقفة احتفالية للمصريين في باريس الأحد بنصر أكتوبر وتأييد الرئيس السيسي

كشف أعضاء بالجالية المصرية في فرنسا عن تنظيم وقفة احتفالية بالعاصمة باريس، أمام برج إيفل، يوم الأحد المقبل، لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، والاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جمعية شباب مصر بفرنسا ودورها في تأييد الرئيس السيسي

وكانت جمعية شباب مصر بفرنسا قد خاطبت الجهات الفرنسية للحصول على تصريح بتنظيم وقفة للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في خوض الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

وأطلق المصريون بفرنسا دعوة على صفحات التواصل الاجتماعي لعموم الجالية المصرية، بالتواجد والحضور للاحتفال بالنصر وتأييد الرئيس.

وجاء في الدعوة: «إلى كل الوطنين والمخلصين لوطنهم الحبيب، ندعوكم للاحتفالية بنصر 6 أكتوبر وتأيد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستقام وقفة الاحتفال يوم الأحد من الساعه 18:00 إلى الساعة 20:00، في ميدان تروكاديرو، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

دعم الجالية المصرية في فرنسا للرئيس السيسي

جاء ذلك في ظل اهتمام الجالية المصرية بفرنسا بما يجري في مصر من انتخابات رئاسية قادمة وتفاعلهم معها، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، حيث يحرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا على مشاركة وطنهم في جميع أحداثه والوقوف بجوارها في كل مناسباتها .