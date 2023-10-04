14 فنانا يشاركون في احتفالية اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارت أكتوبر

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى تنظيم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وعدد من القادة ورجال الجيش، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

الفنانين المشاركين في الاحتفالية

وشارك في الندوة التثقيفية 14 فنانا، هم «نجوي إبراهيم، إسعاد يونس، آسر ياسين، طه دسوقي، محمود العسيلي، أكرم حسني، الطفل عمر شريف، خالد النبوي، مني زكي، أنغام، أحمد سعد، كريم عبد العزيز، محمد فؤاد، محمد حماقي».

وقدم عدد من الفنانين مقطوعات غنائية، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وهم «محمد حماقي، ومحمد فؤاد، أكرم حسني، أنغام، أحمد سعد».

وجاءت مشاركة الفنانين، فى الاحتفالية، بكلمات مؤثرة، إذ قالت مني زكي: «إن يوم العبور كتب التاريخ من جديد، وأن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجندي المصري، وهي إما النصر أو الشهادة، الشعب المصري مالوش كتالوج وميقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني، وده مش كلام إنشاء، ده التاريخ اللي بيقول كدا».

طه دسوقي: أصبح الكثير يزور التاريخ

وقال طه دسوقي: «أصبح الكثير يزور التاريخ ويشكك به على أهوائه، ومنها أن الأهرامات قام ببناءها الفضائين، وأن الملكة كليوباترا من أصول أفريقية»، لافتًا إلى أن الكل يكتب النسخة الخاصة به من التاريخ، دون الرجوع للمصادر، معقبًا: «إنه بعد مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد وانسحاب إسرائيل ما زال هناك من يشكك بتاريخ مصر وانتصارها».

وأضاف: «من المهم أن نتذكر الأبطال والجنود البواسل، الذين سلموا لنا النصر، حتى نسلمه للأجيال القادمة، فحينما كانوا شبابا اختاروا بلدهم لاسترجاع الأرض».