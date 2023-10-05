بأعلى عائد.. شهادة ادخار من بنك مصر

أعلن بنك مصر عن شهادة ادخار بأعلى عائد بالعملة المحلية، ويستطيع العميل من خلال ذلك الحصول على فائدة قدرها 22% سنويًا وهي أعلى عائد من بنك مصر للعملاء.

«الوطن» ترصد تفاصيل شهادة ادخار بأعلى عائد في بنك مصر شهادة ابن مصر ومدتها 3 سنوات وأن دورية صرف العائد شهري.

شهادة ابن مصر

وتبين أن شهادة ادخار بأعلى عائد في بنك مصر تحقق عائدًا نسبته في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات بنك مصر بأعلى عائد وهي كالتالي:

شهادة القمة

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 19%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: عائد متغير يومياً.

- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات 5 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: %12.25.

- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة 7 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.75%.

- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.