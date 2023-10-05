بأعلى عائد.. شهادة ادخار من بنك مصر
كتب:
محمد سيف
12:51 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
بنك مصر
أعلن بنك مصر عن شهادة ادخار بأعلى عائد بالعملة المحلية، ويستطيع العميل من خلال ذلك الحصول على فائدة قدرها 22% سنويًا وهي أعلى عائد من بنك مصر للعملاء.
«الوطن» ترصد تفاصيل شهادة ادخار بأعلى عائد في بنك مصر شهادة ابن مصر ومدتها 3 سنوات وأن دورية صرف العائد شهري.
شهادة ابن مصر
وتبين أن شهادة ادخار بأعلى عائد في بنك مصر تحقق عائدًا نسبته في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات بنك مصر بأعلى عائد وهي كالتالي:
شهادة القمة
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 19%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
الشهادة الثلاثية
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: عائد متغير يومياً.
- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات 5 سنوات
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 5 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: %12.25.
- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة 7 سنوات
- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 7 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.75%.
- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.