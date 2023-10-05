سجلت أسعار الدولار اليوم الخميس 5-10-2023، استقرارًا في بداية التعاملات، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي.

«الوطن» تستعرض أسعار الدولار اليوم الخميس 5-10-2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق المعلن عبر المواقع الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجَّل سعر الدولار، اليوم الخميس 5-10-2023، في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 5-10-2023 في ختام التعاملات، داخل بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.