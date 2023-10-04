تحية للرجال في يوم الكرامة.. ملف خاص عن اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

50 عاماً بالتمام والكمال على النصر المجيد في 6 أكتوبر 1973، يوم يحفظه العالم، ويعشقه كل المصريين والعرب كأعياد ميلادهم، يتعلمه الصغار مع حروف الهجاء الأولى، ويعتبره الكبار ممن شهدوه عيداً للفخر والعزة والكرامة، إذ حققت فيه مصر معجزة عسكرية بكل المقاييس وبشهادة العالم من غربه إلى شرقه، عبر فيها جنودها حواجز المستحيل، وعبر معهم كل الشعب إلى الضفة بقلوبهم ودعواتهم بعد أن قدموا فلذات أكبادهم فداء لرمال سيناء، ومهراً لتحرير أرضها الطيبة، فكانت مصر كلها على الجبهة جيشاً وشعباً.

50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، أعظم معارك الوطن فى تاريخه الحديث، استعاد خلالها أبناؤها الأرض والكرامة، وها هى الآن مصر تخوض أعظم معاركها فى العصر الحديث، من أجل التنمية والبناء على أرض سيناء، وفى كل ربوع الوطن من أجل جمهورية جديدة تليق بمصر وشعبها، يعيشون فيها بعزة وكرامة ورخاء.