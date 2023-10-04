أهالي بني سويف: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

أكد أهالي محافظة بني سويف دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة، لما حققه من إنجازات كبرى في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن بني سويف حظيت بنصيب كبير من المشروعات القومية التنموية والخدمية.

إنجازات ومشروعات عملاقة في كل مكان

وقال الدكتور معاذ الشاهد، مدرس بجامعة بني سويف، إن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة في مصر إعجاز حقيقي في ظل أزمات وحروب عالمية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، إلا أننا نجحنا في العبور، ومحليا فقد حظيت محافظة بني سويف بنصيب كبير من المشروعات في كافة المجالات التي كان يحلم بها الأهالي ويطالبون بها وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحقيق الأمن والاستقرار

وأضاف مصطفى عزوز، موظف، أنه يدعم الرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، أهمها أنه قاد البلاد لبر الأمان والاستقرار، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات و مشروعات قومية ضخمة فى كل القطاعات.

اجتماعات مكثفة لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي

وفي السياق ذاته، بدأ حزب مستقبل وطن في عقد الاجتماعات التنظيمية استعدادا للانتخابات الرئاسية، حيث أكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، أنه فور إعلان الحزب تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، تم عقد لقاءات بالوحدات الحزبية والأمانات النوعية في كل أمانات المحافظة، استعدادًا لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم، لاستكمال مسيرة انجازات الدولة المصرية ولدعم مؤسساتها.

وقال «نحن الأن من اكثر الدول استقرارًا، كذلك جرى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة في كافة أنحاء الوطن، كان لبني سويف نصيب كبير منها»، مشيرًا إلى استعداد كل أعضاء حزب مستقبل وطن، للمشاركة في دعم مسيرة الوطن خلال الفترة المقبلة.