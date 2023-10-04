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غرفة صناعة الحبوب: 7 خطوات ساهمت في زيادة المخزون من السلع الغذائية

كتب:

محمد سيف
11:36 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
السلع الغذائية

السلع الغذائية

كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية

زيادة السلع الغذائية

الوطن ترصد 7 خطوات ساهمت في زيادة المخزون من السلع الغذائية وفق ما أعلنته غرفة صناعة الحبوب وهي كالتالي:

- تطوير المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

- زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن.

الخبز المدعم

- يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية، ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا.

- التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا إلا أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن.

 - انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

-  توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة.

- طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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