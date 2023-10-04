غرفة صناعة الحبوب: 7 خطوات ساهمت في زيادة المخزون من السلع الغذائية
كتب:
محمد سيف
11:36 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
السلع الغذائية
كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية
زيادة السلع الغذائية
الوطن ترصد 7 خطوات ساهمت في زيادة المخزون من السلع الغذائية وفق ما أعلنته غرفة صناعة الحبوب وهي كالتالي:
- تطوير المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
- زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن.
الخبز المدعم
- يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية، ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا.
- التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا إلا أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن.
- انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
- توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة.
- طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.