«الغرف التجارية»: تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الحكومة أفرجت عن العديد من المستلزمات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنّ هذا مؤشر جيد لرغبة الدولة في توفير احتياجات المصانع.

توفير كافة احتياجات المصانع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ اجتماع مجلس الوزراء بشأن توفير السلع المختلفة وضبط أسعارها في الأسواق، وتوفير المستلزمات الأساسية للمصانع سيؤدي إلى وجود وفرة في السلع، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، وخلال الفترة المقبلة سيشهد السوق حالة من تراجع الأسعار.

سلع غذائية

وأوضح بشاي، أنه كلما زاد المعروض انخفض السعر، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنافس بين المصانع وشركات التصنيع لطرح منتجاتها في السوق بعد الإفراج عن المستلزمات لها، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.