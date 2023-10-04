فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الغربية

يعمل المسؤولون في محافظة الغربية على تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بكافة مدن ومراكز المحافظة، ما يسهل على المواطنين الحصول عليها.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري واحتكار السلع الغذائية.

افتتاح عدد من منافذ بيع السلع الغذائية في مركزي بسيون وكفر الزيات

وأشار «رحمي» في تصريح لـ«الوطن»، أن المحافظة تعمل على فتح منافذ في مختلف مدن ومراكز المحافظة وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأنه افتتح مؤخرا عددا من منافذ بيع السلع الغذائية في مركزي بسيون وكفر الزيات، وتضم تلك المنافذ جميع أنواع السلع والمواد الغذائية، ويجرى بيعها للمواطنين بأسعار أقل من المتواجدة في الأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

توافر السلع الغذائية

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء المدن والأحياء بالعمل على المتابعة المستمرة على المنافذ ومعارض السلع الغذائية لمتابعة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن المتواجدة في الأسواق إلى جانب التأكد من توافر كافة السلع داخل تلك المعارض، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.