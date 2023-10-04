افتتاح عيادة الوجه والفكين في مستشفى قها التخصصي.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتور علي طبل، مدير مستشفى قها التخصصي، توفير خدمات عيادة الوجه والفكين كخدمة جديدة بالمستشفى.

وقال مدير مستشفي قها التخصصي لـ«الوطن»، إن افتتاح العيادة جاء في إطار تقديم خدمات إضافية، وكذلك في ظل الاهتمام بتشخيص وعلاج الأمراض التي تصيب الوجه والفكين.

تخصصات عيادة الوجه والفكين بـ«قها التخصصي»

وأوضح مدير مستشفي قها التخصصي، أن خدمات عيادة الوجه والكفين تتضمن علاج سرطانات الرأس والرقبة، وأمراض الغدد اللعابية، وآلام الوجه، والخراجات وأورام الفكين، والجراحات التجميلية، وتصحيح إصابات الوجه وعدم تناسق الوجه.

مواعيد عيادة الوجه والكفين

وأوضح مدير المستشفى، أن مواعيد عيادة الوجه والفكين يومي السبت والأربعاء من الساعة 2 مساء إلى 4 مساء.

وفي سياق آخر، ذكر مدير المستشفي أن فريقا طبيا نجح في إنقاذ حالة شاب عمره 22 عاما، بعدما تعرض لحادث ودخول قسم جراحة الوجه والفكين لوجود كسر متهتك في عظام الجبهة والجيب الجبهي، وتم حجز المريض في القسم الداخلي بالمستشفى، وإجراء جراحة الوجه والفكين بنجاح.