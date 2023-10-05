«أتطلع لرؤيتكم».. «روبرت دي نيرو» يروّج لمطعمه في مصر

«اليوم يسعدنى أن أعلن عن وجود مطعمى فى مصر، هذا البلد الساحر والمبهر، أتطلع لرؤيتكم هناك»، بهذه الكلمات أعلن الفنان العالمى روبرت دى نيرو، فى فيديو مصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن اختيار مصر لإنشاء فرعين من سلسلة المطعم الفاخر، الذى يشارك فى رأس ماله، ليكون الفرع الأول بمدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، والثانى بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

الإعلان التشويقى لمطعمى «دى نيرو» اعتمد بالأساس على التصوير فى أماكن جمعت بين عراقة التاريخ وسحر الماضى وروح المصريين، بداية من مصر القديمة والمساجد المملوكية والحسين والمتحف المصرى ونهر النيل وأهرامات الجيزة، وجولة فى شوارع وسط البلد مزجت بين برج القاهرة الشامخ وسط العاصمة المصرية، والوجوه البشوشة للحرفيين المصريين المهرة من أصحاب الحرف اليدوية.

رسالة سلام بعث بها الفنان العالمى روبرت دى نيرو عبر الإعلان عن افتتاح مطعمَيه فى مصر، إذ ظهر سرب من الحمام منطلقاً من الخضرة ويرفرف فى السماء كأنه مسافر من القاهرة إلى الساحل الشمالى، قاطعاً رحلته فى قلب المناظر الخلابة من شواطئ ومياه صافية ونخيل، تأكيداً على الأمان فى مصر، الذى وضح جلياً فى تركيز الفيديو الدعائى على المشروعات المقامة فى المنطقة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتأتى قصة المطعم، من خلال تعاون الفنان العالمى مع الشيف نوبو ماتسوهيسا، وافتتحا معاً واحداً من أرقى المطاعم اليابانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتى إلى «أم الدنيا» بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقارى فى مصر. وحقق المطعم نجاحاً ضخماً، حتى صار له 30 فرعاً فى جميع أنحاء العالم، مُشتهراً بتقديمه أطباق «سوشى وساشيمى».