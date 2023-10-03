صناع فيلم «الصف الأخير»: واجهنا صعوبات أثناء التصوير بسبب تواجد الجمهور

عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، فيلم «الصف الأخير» بطولة بيومي فؤاد وتيم مصطفى قمر.

وحضر العرض كلا من منتجة الفيلم شيرين عصام ومؤلفة الفيلم مي زيدان ، ومن جانبهم اوضحوا أن فكرة الفيلم كانت عبارة عن شاب يخوض رحلة يتغير من خلالها منظورة عن الحياة، حيث يبدأ الفيلم بوجهة نظر ضيقة وتنحصر في أشياء محددة عن الحياة، ولكنه ينتهي برؤية الحياة بأكثر من منظور ووجهات نظر جديدة ومختلفة.

أماكن تصوير «الصف الأخير»

وتم تصوير الفيلم في عدة أماكن في مصر مثل القاهرة، رأس البر، دمياط، البدرشين، وكفر الشيخ ..وتمثلت الصعوبة في اختيار أماكن حية تُظهر تفاصيل الفيلم وتجسد الأحداث بالشكل المطلوب، حيث حشود من الجمهور يتابعون ويتجمهرون حباً وتقديراً لأبطال العمل، منهم بيومي فؤاد وتيم مصطفى قمر.

واضافت مي ان الفيلم أجمعت ورشة كتابته قلم كلاً من مي زيادي، علاء حسن، وشريف محسن، أحد كتاب الورشة ومخرج الفيلم. وكانت التجربة ثرية جداً على الصعيد المهني والإنساني، وأضافت لتجربة الفيلم والأحداث بشكل عام.