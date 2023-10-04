ختام ورشة التصوير السينمائي بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ39

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة التصوير السينمائي التي قدمها مدير التصوير السينمائي الشهير سمير فرج، وذلك ضمن برنامج مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين على مدار أيام الورشة.

ورشة تصوير بمهرجان الإسكندرية السينمائي

وسبق، وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ 39 للمهرجان.

وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان، أن سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أفلاما كبيرة مثل فيلم الظلال في الجانب الآخر 1974، مرورا بأفلام «عندما يسقط الجسد 1976، رحلة النسيان 1978، تمضي الأحزان 1979، حب لا يرى الشمس 1980، الغول 1983، النمر الأسود 1984، البيه البواب 1987، المولد 1989، الإرهابي 1994».

بصمة سمير فرج في السينما المصرية

وأضاف الأمير أباظة، أن سمير فرج استهل الألفينات بفيلم يمين طلاق 2000، ومن أعماله السينمائية أيضا الباطنية 1980 للمخرج حسام الدين مصطفى، البدرون 1987 للمخرج عاطف الطيب، شمس الزناتي 1991 للمخرج سمير سيف، بخيت وعديلة 1995 للمخرج نادر جلال، وغيرها الكثير، وتجاوزت أعماله الفنية أكثر من 140 عملا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.