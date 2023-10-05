تعليق مفاجئ من «كولر» على أداء موديست في مباراة أنبي

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تسجيل موديست، أول أهدفه مع القلعة الحمراء، في ثلاثية فوز الأحمر على إنبي، في نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022- 2023.

كولر يتحدث عن مستوى موديست

وقال كولر، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء قائلاً:« مهم جدًا أن يعلم الجميع أننا نحاول تجهيز موديست بدنيا، خاصة وأنه لم يكن يتدرب بهذه القوة طيلة الفترة الماضية قبل انضمامه للفريق ونحاول تجهيزه من أجل الاستفادة منه».

وواصل: «موديست صنع 4 فرص ولكنها كانت ناقصة بعض الدقة، كما أن الكرات العرضية التي وصلت إليه لم تكن جيدة بنسبة كبيرة».

وأكمل مدرب الأهلي قائلًا: «أن يكون لديك مهاجم يجيد الكرات الرأسية هذا لا يعني أنني يجب أغير طريقة لعب الفريق كلها من أجله، وعموما هي فرصة جيدة للفريق أن يكون لدينا مهاجم يجيد الكرات الرأسية، ولكن كما قلت لا أستطيع تغيير طريقة لعب الفريق كلها لأجله».