إبراهيم عيسى: نصر أكتوبر الحدث الأعظم في مصر الحديثة ويجب دراسة كل تفاصيلها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نصر حرب أكتوبر هو الحدث الأعظم الوحيد في مصر الحديثة، موضحا أن حرب أكتوبر والاستعداد والتدريب والتنظيم هو العمل المشرق النبيل الهائل الوحيد، وحرب أكتوبر هو مثل واحدة وقمة عظمة المصريين والشعب المصري بشكل يتجلى إلى حد يبصر الأعمى.

إبراهيم عيسى: حرب أكتوبر مظلومة والانتصار هضم حقه

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، والمُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنَّ حرب أكتوبر مظلومة، حيث إن الاهتمام بها ومكانتها ظلمت خلال الـ50 سنة الماضية، قائلا: نصر أكتوبر هضم حقه وظلم.

لم يأتِ يوم ندرس فيه حرب أكتوبر

وتابع «عيسى»، أنه لم يأتِ اليوم الذي ندرس فيه حرب أكتوبر، لكنه جاء في صور بالدراسة وتحول إلى شكل تعليمي، ولم يعد نصر أكتوبر موضعًا للدراسة والحياة المصرية اليومية، مؤكدًا أنه ولا بد أن يتم عقد ندوات ودراسات بخصوص حرب أكتوبر وأهم معاركها وأبطالها وتفاصيل الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.