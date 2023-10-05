قطع المياه اليوم بالمنوفية 4 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه، اليوم الخميس، بعدة قرى في 7 مراكز للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تتبعها الشركة.

وتهيب الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم توفير مياه فترة الانقطاع لقضاء احتياجاتهم اليومية، خاصة أصحاب المخابز والمحال الخدمية والمستشفيات.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية مواعيد قطع المياه اليوم بالفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات، حيث يتم التبادل بين القرى بمراكز محافظة المنوفية بأيام قطع المياه.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» أماكن قطع المياه اليوم بمحافظة المنوفية وفقا لبيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية كالتالي،

_مركز الباجور، قطع المياه بقرى فيشا الصغرى وسبك الضحاك والقرنين.

_مركز تلا، قطع المياه بقريتى صفط جدام وكفر ربيع.

_مركز بركة السبع، قطع المياه بقرية هورين.

_مركز منوف، قطع المياه بقرية برهيم.

_مركز الشهداء قطع المياه بقرى البلقامي وزاوية الباقي.

_مركز أشمون، قطع المياه بقريتي ينادون ومجريه.

_قويسنا، قطع المياه بقرى شرانيس وعرب الرمل ومبنيز وبيجرم وأم خنان.