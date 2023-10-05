«22 أجمد من 8».. كيف رد إمام عاشور على تصريحات دونجا بعد هدفه في إنبي؟

يوم تاريخي يعيشه إمام عاشور، الوافد الجديد على الأهلي، بعد تسجيل أول أهدافه بقميص المارد الأحمر، في فوزه بثلاثية نظيفة على إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

عاشور يسجل أول أهدافه مع الأهلي في مرمى إنبي

احتفال إمام عاشور بهدفه الأول في رابع مبارياته بقميص نادي القرن الأفريقي لم يكن احتفالا عاديا، حيث واصل اللاعب الاحتفاء بتدوين اسمه ضمن قائمة هدافي المارد الأحمر، وذلك عبر حسابه على موقع الصور الشهير «انستجرام».

تصريحات مثيرة للجدل خرج بها زميل إمام عاشور السابق في الزمالك، نبيل عماد دونجا خلال الساعات الماضية، أكد خلالها في تصريحات تليفزيونية أنه لم يرتدِ الرقم 8 مع الزمالك بسبب «عاشور».

جاء ذلك ردا على منشور سابق لـ«دونجا» عبر حسابه على «إنستجرام» كتب خلاله: «أفضل رقم 8»، مشيرا إلى نفسه، ما اعتبرته الجماهير رسالة غير مباشرة لإمام عاشور بعد انتقاله للغريم التقليدي في صفقة هزت الوسط الرياضي في الميركاتو الصيفي المنقضي.

كيف رد إمام عاشور على دونجا بعد تسجيله هدفا في مرمى إنبي؟

ويبدو أن تصريحات دونجا، الذي أكد أنه لا يهتم بقصة إمام عاشور، لم تمر مرور الكرام على الأخير، ليرد بشكل غير مباشر على تلك التصريحات من خلال إعادة نشر رسالة لأحد متابعيه على «ستوري» إنستجرام الخاص به.

المتابع نشر صورة احتفال إمام عاشور بهدفه في مرمى إنبي معلقا: «ولما بنكون أجمد بنكون 22 مش 8»، وهي الرسالة التي أعاد إمام عاشور نشرها على حسابه.

واختار إمام عاشور المنتقل حديثا لصفوف الأهلي من ميتلاند الدنماركي، ارتداء رقم 22 مع المارد الأحمر في مهمته الجديدة، بعدما سجل اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين لعبوا بقميص القطبين عبر التاريخ.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد تخطيه عقبة إنبي، بثلاثة سجلها كل من علي معلول وأنتوني موديست وإمام عاشور.