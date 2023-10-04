3 شواهد قد تسهل انضمام محمد شريف للزمالك.. أبزرها إمام عاشور

في قانون جماهير كرة القدم، الانتقال إلى الغريم الأبدي، يعني اقتحام القائمة السوداء لفريقك من أوسع أبوابها، وهي الأزمة التي قد يواجهها محمد شريف نجم الأهلي السابق ولاعب الخليج السعودي، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الغريم الأبدي الزمالك.

محمد شريف منذ خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، واستقراره بدكة بدلاء الأهلي، بدأ اسمه يتردد بشكل كبير داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة أنه يملك مهارات استثنائية على المستوى الهجومي والتهديفي، قادرة على إنهاء الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفارس الأبيض، فهل يحقق الحلم المنتظر؟.

حسين لبيب يفجر مفاوضات الزمالك

علامات استفهام عدة تحوم حول مصير محمد شريف في الفترة المقبلة، بعدما أكدت العديد من الشواهد على اقترابه من الانتقال إلى الفارس الأبيض، وإنهاء رحلته مع الخليج السعودي بعد انطلاقها بفترة قصيرة، لعل أبرزها تأكيد حسين لبيب المرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، على الدخول في مفاوضات مع لاعبين ينتمون إلى المارد الأحمر.

جماهير الأهلي ترد

جماهير الأهلي كان ردها قاس على حسين لبيب، إذ أعلنت التحدي أثناء وجودها بمدرجات مباراة المارد الأحمر أمام سان جورج، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وأكدت أنه لن يستطيع الحصول على توقيع أي من لاعبي الأهلي.

شريف يعلن موقفه

الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل خرج الإعلامي أحمد شوبير بتصريح مفاجئ، عندما أكد أن هناك اتصالات فعلية بين الزمالك ومحمد شريف، من أجل الحصول على خدماته، وذلك وفقًا لرواية اللاعب في مكالمة هاتفية جمعتهما.

«العودة للأهلي أولوية».. هكذا يرسم محمد شريف مصيره حال قرر العودة إلى الدوري المصري مجددًا، بالتأكيد على أن المارد الأحمر سيكون في قائمة أولوياته، في حالة قرر إنهاء فترته الاحترافية مع الخليج السعودي، لكنه في الوقت الحالي يصب تركيزه كاملًا على الذهاب بعيدًا في الدوري السعودي.

الزمالك لن يستسلم

حديث محمد شريف لم يحمل رفضًا قاطعًا للانتقال إلى الزمالك، لكنه وضع الأهلي أولوية في حساباته حال العودة إلى الدوري المصري، لكن مع حصول المارد الأحمر على خدمات أنتوني موديست وعودة صلاح محسن إلى جانب وجود محمود عبدالمنعم كهربا، لن يحتاج إلى استعادته مجددًا، خاصة أنه استغنى عنه بشكل نهائي، ما يعني حاجته لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لاستعادته مجددًا.

الفترة الأخيرة شهدت عمليات انتقال لاعبين بين الغريمين الأهلي والزمالك، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام محمد شريف للذهاب إلى الغريم، عبر بوابة الاحترافية، التي جعلت إمام عاشور يرتدي قميص المارد الأحمر، بعد فترة طويلة قضاها يدافع عن ألوان الزمالك.

عدد من التقارير الصحفية أكدت أن الزمالك يقدم مبلغ مالي كبير في المفاوضات مع محمد شريف، للحصول على خدماته، في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد انتهاء أزمة رفع القيد عن الفريق الأبيض.