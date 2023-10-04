ضربة ثلاثية.. هل تفشل خطة الزمالك في الرد على انتقال إمام عاشور للأهلي؟

لاتزال لعبة «القط والفار» بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مستمرة، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها شهر يناير المقبل.

كيف يحاول الزمالك الرد على صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي؟

صفقة نارية نجحت إدارة النادي الأهلي في إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، بعد رحلة احتراف قصيرة في ميتلاند الدنماركي، لينضم لكتيبة النجوم الذين لعبوا بقميص القطبين.

تحركات خفية يقوم بها مسؤولو الزمالك في الفترة الماضية، كشف عنها لاعبو الأهلي الذين رحلوا عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث يستهدف الفارس الأبيض 3 لاعبين أهلاوية للرد على صفقة إمام عاشور.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعبي الأهلي السابقين

محمد شريف مهاجم المارد الأحمر السابق والخليج السعودي الحالي، يعد على رأس القائمة، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك على مدار الأشهر الماضية.

مفاوضات الزمالك أكدها محمد شريف، وهو ما كشف عنه الإعلامي أحمد شوبير خلال الساعات الماضية، بعدما أكد أن اللاعب أخبره أن هناك مفاوضات قوية من جانب مسؤولي الأبيض لضم هداف القلعة الحمراء السابق.

الأخير أكد في التصريحات التي كشفها حارس مرمى الأهلي الأسبق، أنه لا يفكر في الانتقال إلى الزمالك من أجل الحفاظ على تاريخه مع المارد الأحمر وعلاقته بالجماهير.

نفس الأمر كشف عنه أيمن أشرف مدافع نادي القرن الأفريقي السابق، والمنتقل إلى صفوف البنك الأهلي، حين اعترف في تصريحات تلفزيونية أن هناك مفاوضات تمت مع الزمالك من خلال وكلاء لاعبين.

وشدد أشرف في تصريحاته أنه اختار الانتقال إلى البنك الأهلي وعدم التفاوض للانتقال إلى الفارس الأبيض احتراما لجماهير المارد الأحمر الذي رفض خسارتهم بالانتقال إلى الغريم التقليدي.

آخر اللاعبين المتواجدين على رادار الزمالك، هو حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي السابق والمحترف في صفوف الوكرة القطري، الذي ارتبط اسمه بمفاوضات مع الزمالك أيضا منذ رحيله عن القلعة البيضاء.

وكيل حمدي فتحي حسم الأمر بتصريحات سابقة، بعدما أكد أن اللاعب إذا فكر في العودة إلى مصر فسيكون من خلال بوابة القلعة الحمراء.