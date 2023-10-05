«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن خطط الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار القوات المسلحة في حرب أكتوبر عام 1973 وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي بسيناء أرض الفيروز لمدة 6 سنوات.

انتصار أكتوبر لم يكن بمحض الصدفة

وأكد التقرير أنّ انتصار السادس من أكتوبر لم يكن محض صدفة، لكنه تحقق نتيجة تحقيق حكيم من القيادة السياسية والعسكرية التي وضعت خططا للخداع الاستراتيجي عن طريق إخفاء أي علامات للاستعداد للحرب واستمرار وضع اللا حرب واللا سلم بهدف تعويض التقدم التكنولوجي والتسليح الإسرائيلي على الجبهة.

القوات المسلحة وتحضيرات العبور

وتابع التقرير: «لم تتوقف القوات المسلحة عن تحضيراتها حتى ليلة العبور يوم الخامس من أكتوبر عام 1973 عندما انطلق 31 مقاتلا من القوات البحرية ومجموعة من القوات الخاصة غوصا في مياه قناة السويس نحو الضفة الشرقية حاملين معداتهم لسد فتحات المواسير وقطع الإمداد عن إسرائيل قبل عبور القوات بساعات».