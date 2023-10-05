حازم عمر يواصل لقاءاته مع أعضاء حزبه لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة

يواصل المهندس حازم عمر، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، عن حزب الشعب الجمهوري، لقاءاته مع أعضاء حزبه وحملته الانتخابية لبحث سبل تكوين أكبر حشد شعبي لدعمه خلال الماراثون الانتخابي المنتظر انطلاقه خلال ديسمبر المقبل، بعدما خضع الكشف الطبي المشترط إجراؤه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الشعب الجمهوري

وقال المهندس حازم عمر، إنّ الأحزاب تنشأ لكي تحكم لكن ذلك بعدما تكتسب وتردف نفسها بالخبرة السياسية والأفكار اللازمة، مشيرًا إلى أنّ برنامجه يميل بشكل كبير إلى الجانب الاقتصادي كونه الأهم لدى المواطن، وأنه يشمل طروحات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاد معظم دول العالم على خليفة الأزمة «الروسية - الأوكرانية».

كان حزب الشعب الجمهوري أعلن في يوليو الماضي، ترشح حازم عمر لمنصب رئيس الجمهورية 2024، وبمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني، حصل المهندس حازم عمر على تزكية 44 عضوًا من مجلس النواب، والتي تعد أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

الإنتخابات الرئاسية

حيث نصت المادة 142 من الدستور لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.