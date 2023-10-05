كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. 6 خطوات سريعة

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين، وتوضح السطور التالية، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

استعلام فاتورة الكهرباء

يمكن للمشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الخطوات التي حددتها الشركة، ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية بعد الدخول إلى الرابط، واتباع الخطوات التالية.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء

1- الضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

2- الضغط على اختيار «الاستعلام عن الفواتير» مباشرة.

3- تحديد اسم المنطقة الخاصة بالعميل، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

4- إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- الضغط على زر «استعلام»، وتظهر آخر فاتورة كهرباء إضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

6- حال عدم ظهور الفاتورة يحاول العميل التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو أي فاتورة سابقة.