غرامة سرقة التيار الكهربائي وعدم شحن كارت الكهرباء.. القانون يوضح

عدم شحن كارت الكهرباء، والتطرق إلى التلاعب في العداد مسبق الدفع، من الأمور التي يقع فيها الكثير من المواطنين، نتيجة محاولتهم لسرقة التيار الكهربائي والتوصيل دون ترخيص من شركات توزيع الكهرباء.

ولذلك نستعرض عبر السطور التالية مقدار غرامة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في عداد الكهرباء وعدم شحن كارت الكهرباء، وفقًا لنص قانون الكهرباء عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي وعدم شحن كارت الكهرباء

يعاقب من يتلاعب بالعداد الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، أوبإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.

وفي حالة تكرار السرقة تطور العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي استولى عليه، وإذا تم التصالح في هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائية، وفقًا لأحكام المواد (18 مكررًا، 18 مكررا/أ،ب ) من قانون الإجراءات الجنائية.

عقوبة من اسـتولى بغير حق على التيار الكهربائي

وأما عقوبة من اسـتولى بغير حق على التيار الكهربائي، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة، وفقًا لما تنص عليه المادة 71 من قانون الكهرباء، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.