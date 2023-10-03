ما أفضل وقت لشحن كارت الكهرباء؟.. اعرف الموعد المناسب

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنين من مستخدمي كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، إلى خصم الرصيد من الكارت دون توضيح لأسباب ذلك الخصم، ويعد توقيت شحن كارت العداد، من أبرز أسباب التحكم في شحن الكارت، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين، يريدون معرفة ما هو أفضل وقت لشحن كارت الكهرباء؟

ما هو أفضل وقت لشحن كارت الكهرباء؟

وسبق لمصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أوضح ما هو أفضل وقت لشحن كارت الكهرباء، مشيرا إلى أن أفضل الأوقات التي يفضل فيها شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، هي الأيام الأولى من الشهر، إذ يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى، بينما يكون المستهلك على أعلى شريحة في أواخر أيام الشهر.

خطوات شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع إلكترونيا

- يحمل المواطن تطبيق (سهل) على الموبايل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» من Google play أو App store.

2- كما يحمل العميل تطبيق (خالص وفوري) لأنواع العدادات الأخرى على الموبايل من Google play أو App store.

- وبعدها يجري تسجيل الحساب علي إحدى التطبيقات سالفة الذكر، ليتم شحنه عن طريق الموبايل.

- كما يمكن شحن عداد الكهرباء من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء، والتي تحرص على تقديم الخدمة دون رسوم إضافية.

- وهناك منافذ أخرى يمكن شحن العداد من خلالها مثل منافذ خدمات الدفع الإلكتروني، وتتمثل في (فوري - مصاري - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن)، ويتمّ إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن.