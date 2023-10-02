أسعار السمك اليوم الاثنين في الأسواق.. مستقرة
كتب:
مارينا رؤوف
09:09 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
السمك
شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 2-10-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، استقرار وانخفاض في بعض الأنواع وأبرزها المرجان والفيليه البلطي، وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار السمك اليوم الاثنين 2-10-2023
وتأتي أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2-10-2023 بالمحلات، كالآتي:
- سعر كيلو الجمبري الوسط: 228 جنيها.
- سعر الجمبري الصغير: 146 جنيهًا للكيلو.
- سعر كيلو الوقار: 182 جنيهًا.
- سعر كيلو القاروص: 162 جنيها.
- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ134 جنيهًا.
- سعر الكابوريا: الكيلو بـ102 جنيه.
- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيهًا.
- سعر قشر بياض: الكيلو بـ110 جنيهات.
- سعر السبيط: الكيلو بـ225 جنيهًا.
- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ101 جنيه.
- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ96 جنيهًا.
أسعار السمك البلطي
وسجلت أسعار السمك اليوم للبلطي ما يلي:
- البلطي ممتاز: الكيلو بـ83 جنيهًا.
- البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.
- البلطي صغير: الكيلو بـ61 جنيهًا.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
- السردين المجمد: الكيلو بـ68 جنيهًا.
- الماكريل المجمد: الكيلو بـ86 جنيهًا.
أسعار سمك البوري
- بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.