أسعار السمك اليوم الاثنين في الأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 2-10-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، استقرار وانخفاض في بعض الأنواع وأبرزها المرجان والفيليه البلطي، وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الاثنين 2-10-2023

وتأتي أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2-10-2023 بالمحلات، كالآتي:

- سعر كيلو الجمبري الوسط: 228 جنيها.

- سعر الجمبري الصغير: 146 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الوقار: 182 جنيهًا.

- سعر كيلو القاروص: 162 جنيها.

- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ134 جنيهًا.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ102 جنيه.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيهًا.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ110 جنيهات.

- سعر السبيط: الكيلو بـ225 جنيهًا.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ101 جنيه.

- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ96 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وسجلت أسعار السمك اليوم للبلطي ما يلي:

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ83 جنيهًا.

- البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ61 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ68 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ86 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.