مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث حال عدم اختيار رمز انتخابي؟

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم أبوابها، لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الجداول الزمنية التي حددت مدة التقدم بأوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، كما حددت الهيئة شروط وكيفية اختيار المرشح للرموز الانتخابية التي سيختارها خلال التقدم بأوراقه.

اختيار الرموز الانتخابية

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ هناك 15 رمزا يستطيع المرشحين الاختيار منها وهي: نجمة وشمس وأسد وحصان ونسر وديك ومركب ومظلة وتليفون ونظارة وسلم، وميزان وطائرة وساعة يد ونخلة، موضحة أن اختيار هذه الرموز يتم وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وأوضحت الهيئة أنّه في حالة عدم قيام أحد المرشحين باختيار رمزه الانتخابي أثناء تقديم طلب الترشح، ستقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة.