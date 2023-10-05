أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناجورنو كاراباخ السابق

أعلنت أذربيجان أنّها اعتقلت رئيسا سابقا لإقليم ناجورنو كاراباخ، الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنته باكو الشهر الماضي.

أراييك هاروتيونيان استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو

وذكرت أذربيجان أنّها اعتقلت أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو بـ«شبهة شن حرب عدوانية» على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، حسب ما ذكر المدعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك، بحسب شبكة «يورو نيوز».

شولتس يدعو إلى حل الأزمة عن طريق الحوار

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، دعا إلى حل عن طريق التفاوض وسلام مستدام في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا على منطقة ناجورنو كاراباخ.

وتحدث شولتس هاتفيا مع الرئيس الآذري إلهام علييف أمس الأربعاء، بحسب نائبة المتحدث باسم الحكومة كريستيانه هوفمان