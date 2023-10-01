بالأرقام.. حجم الاستثمارات العامة في قطاع السياحة 

أوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن» والذي تم إعداده ليلخص مسيرة 9 سنوات من التنمية، ومنها تنمية قطاع السياحة والآثار، لافتة إلى أن الدولة شاهدة على عديد من الإنجازات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز زيارة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية التي تمتلك إرثا حضاريا فريدا.

حجم الاستثمارات العامة بقطاع السياحة

وأكدت الحكومة المصرية، أن حجم الاستثمارات العامة التي تم تنفيذها بقطاع السياحة خلال عامي 2014ـ 2015 ـ 2021ـ 2022 بلغت نحو 823,9 مليون جنيه، و65,15 مليار جنيه إجمالي تكلفة الاستثمارات بالقطاع خلال التسع سنوات الماضية، و10.7 مليار دولار حجم إيرادات السياحة في مصر في عام 2021- 2022.

ولفتت إلى أن مصر تُعد الأولى إفريقيا في مشروعات الفنادق لـ42 مطورا عقاريا بإفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، بالإضافة إلى وجود 235 منشأة فندقية حاصلة على شهادات بيئية معتمدة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء خلال عام 2022 مقابل 88 منشأة في 2021، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ حصل على جائزة أفضل مدينة تدعم السياحة المستدامة في الوطن العربي، وذلك ضمن تنظيم فاعليات مؤتمر المناخ cop27.

مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر

بالإضافة إلى أن مصر حصلت على المركز الثاني من حيث نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمشروعات السياحية في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كما احتلت مصر المركز التاسع من بين أكثر 17 مقصدا سياحيا وإقبالا من المسافرين حول العالم خلال العام 2023، وأصبحت مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر لعام 2023، والثانية على قائمة أفضل المقاصد السياحية المُرشحة للزيارة في فصلي الصيف والربيع لعام 2022.