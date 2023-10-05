استعدادات «الوطنية للانتخابات» لتلقي طلبات مرشحي الرئاسة (صور)

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، في تلقي طللبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بداية من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، ولم يتواجد أي من المتقدمين لمنصب الرئاسة حتي الآن.

استعدادت الهيئة الوطنبة للانتخابات لاستقبال المرشحين

وعن استعدادت الهيئة، فقد جهزت قاعة لاستقبال مرشحي الرئاسة، وتحتوي القاعة علي لجنة لاستقبال وفحص أوراق الترشح للمتقدمين لمنصب الرئاسة، وجاء على رأس اللجنة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشارعلاء قنديل عضو مجلس إدارة الهئية.

كما تحتوي القاعة على عدد من الماسحات الضوئية، لفحص توكيلات المرشحين وعدد من أجهزة اللاب توب الخاصة بالهيئة.

الشروط الوجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة

واشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

الرموز الانتخابية

ومن المقرر، أن يختار كل مرشح تقديم بأوراق ترشحه رمزه الانتخابي، من بين الـ15 رمزا المحددين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023، والذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.