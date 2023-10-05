حرصت مُعلمة بمحافظة كفر الشيخ على إحياء ذكرى زميلها المتوفى، بإلقاء قصيدة شعر، بالتزامن مع مرور عام على رحيله، حملت معاني الوفاء والإخلاص.

مُعلمة بكفر الشيخ تُحيي ذكري رحيل زميلها بقصيدة شعر

الشاعرة والمُعلمة مروة فرحات، مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، أحيت ذكري رحيل زميلها إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات، الذي توفى العام الماضي، بشكل مفاجئ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وسقوطه مغشيًا عليه، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية.

وجاءت القصيدة زاخرة بكلمات فاضت بالوفاء والإخلاص، حيث لم تجد «فرحات» سوى الكلمات لتُعبر بها عن مدى حزنها على زميلها، لتُسطر قصيدة مؤثرة في ذكري رحيله، ألقتها في نفس المكان الذي شهد رحيله.

وقالت «فرحات»:

فـ الوقت دا

من عام مضي...

كان بيرميلنا السلام

ونقوله:

ها.....

ويقول:

تمام.....

فـ الوقت ده

كان شكله

قول:

قمر أكتمل

ووعود أمل

وعيونة شمس

وجنة من دون ازدحام

كان...

إبراهيم

ابن القحافي

أفوت عليه

وأقول:

عوافي.......

يقول:

أخبارك إيه

وجبينه نور

تمام

تمام

أنا كنت فاكراه

حد عادي

زميل قصادي

يوم ما نشرف

عـ الطابور ف المدرسة

يقولي:

نادي للبنات

وأنا أرد ياني غلبت فيهم

يضحك كما الطفل البري ويروح ينادي

يا بنات.......

بسرعة يا له

الوقت دا حصص النشاط

عاوزكوا بهجة للوطن

البهجة أنت يا زميل

لو فـ ملعب

أو بتشرح

في الحصص

وفـ يوم حزين

الشمس طالعة مدمعة مش عارفة ليه

كان يومها شغلي في المسائي؟!

صاحية من النوم

علشان ألاقي

أمي عينها مدمعة

مالك يا حاجة؟

إيه حصل!

قالتلي:

راااااااح

ألف رحمة ونور عليه

إبراهيم

مات إبراهيم

سكتت حاجات

وحاجات كمان

عملت ضجيج

أنا نبض عالي بالطبيعة

قلبي وقف...

لحظة وفاق

وجه فـ بالي

إنه هو.......

قولتلها:

مين؟

مين إبراهيم؟

قالت:

زميلك

قولتلها:

لاء.......

لا ما تقوليش

دا أنا لسه شايفاه

من مفيش

وياه أنا

ياما كلت عيش

وفول وجبنة

أتاريه...

ما كانش زميل وبس

دا كان حبيبنا

وجريت على غير الهدي

لكن خلاص

أتأكد الخبر الفظيع

يمكن يوميها

يعني

اسم تاني

أو تشابه

مر على ودن

اللي سامع

إيه...

يا هدي

مين اللي مات؟

كات صدمة غرقانة

فـ آهات

أحزان...

علي جبينها الآلام متعشقة

ف روح الفصول

فيه إيه يا عم!!!

طب كنت قول.......

«مروة»: كتبت رثاء يوم يوم رحيله وفي ذكرى رحيله

«من سنة مات صديقي وأخويا وزميلي الأستاذ المربي الفاضل إبراهيم القحافي وهو واقف في طابور المدرسة بيلقي خطبة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا كتبت فيه رثاء يوم وفاته وكتبت فيه تاني رثاء في جديد في ذكري رحيله» بهذه الكلمات بدأت مروة فرحات حديثها لـ«الوطن».

وأضافت «فرحات»، «الأستاذ إبراهيم القحافي مش هيتعوض كان أخ فاضل ويتزعل عليه حقيقي، ورغم مرور سنة علي رحيله بس حقيقي الواحد مش مصدق لأنه مات في ثواني وكان بينا وسابنا فجأة، ومش هيتكرر تاني في ذوقه ونبل أخلاقه وحُبه لزملائه، وإخلاصه في العمل، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبر أسرته ويصبرنا كلنا علي فراقه».

وفاة المُعلم إبراهيم عبد الوهاب القحافي أثناء إلقاء كلمة عن الرسول

وكان المُعلم إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات بمحافظة كفر الشيخ، قد توفي بشكل مفاجئ خلال طابور الصباح، العام الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء إلقاء كلمة عن المولد النبوي في الإذاعة المدرسية.