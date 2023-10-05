لجنة برئاسة المدير التنفيذي لـ«الوطنية للانتخابات» تتلقى أوراق مرشحي الرئاسة 

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد حسن سيد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، والرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي سليمان.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضي، لرئيس وأعضاء اللجنة، لاستقبال المرشحين في انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتلقي أوراق الترشح، حيث يستمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير، ولمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر الجاري.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة الموجودين في القاعة، وملء البيانات المطلوبة، ثم تسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري إلى اللجنة المشكلة لتلقي أوراق الترشح.

ويقوم الموظف المعني باستخدام ماسح ضوئي لإحصاء توكيلات المواطنين إن وجدت أو التزكيات ثم استلام باقي المستندات المطلوبة من المرشح وهي:

المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد طالب الترشح.

صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

شهادة بأنّه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

التقرير الطبي الخاص المرشح.

التوقيع على إقرار طالب الترشح بأنّه مصري من أبوين مصريين، وبأنّه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

التوقيع على إقرار بأنّه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

إيصال يفيد سداد 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.