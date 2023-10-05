محافظ الشرقية يهنئ الكلية الجوية بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر

استقبلت الكلية الجوية وفدا برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق، لتقديم التهنئة لقواتهم المسلحة بهذه المناسبة ومشاركتهم الاحتفال بها، وذلك في إطار تلاحم أطياف المجتمع المصري مع القوات المسلحة ومشاركتهم الاحتفالات بذكرى مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر العظيم.

وألقى اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل زكي، مدير الكلية الجوية، كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا أن حرب أكتوبر 1973 جسدت تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه مع قواته المسلحة لتحرير أرضه المقدسة وتحقيق النصر العظيم، كما أشار إلى حرص الكلية الجوية على غرس روح أكتوبر لدى الطلاب والاقتداء بجيلها العظيم.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن فخر واعتزاز الشعب المصري بما حققه جيشه العظيم من بطولات وتضحيات استعادت للوطن عزته وكبرياءه، مؤكداً أن قوة مصر تكمن في وحدة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة والوقوف يداً واحدة للعبور بها إلى بر الأمان.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيذكر دائما رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من تضحيات لحماية الوطن والحفاظ على أمنة واستقراره.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع والتقاط بعض الصور التذكارية.