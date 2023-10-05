«الداخلية» تطالب أصحاب السيارات «المتروكة» بسرعة الترخيص أو تسليم اللوحات
كتب:
محمد بركات
12:38 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية
أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
كما توفر الوزارة خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني بخلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.