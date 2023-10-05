«الداخلية» تطالب أصحاب السيارات «المتروكة» بسرعة الترخيص أو تسليم اللوحات

أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

كما توفر الوزارة خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني بخلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.