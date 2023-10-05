هل تحولت أمطار مرسى مطروح إلى سيول؟.. رئيس المدينة يعلن الطوارئ

ضربت الأمطار مدينة مرسى مطروح، وتأثرت العديد من المناطق السكنية بها، تزامناً مع النوة التي تتعرض لها السواحل الشمالية في البلاد بدءًا من حدود الإسكندرية في مدينة الحمام ومرورًا بمناطق ومدن العلمين، والعلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والجراولة، ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية.

مناطق تأثرت بأمطار مطروح

وتأثرت بعض المناطق بأمطار مرسى مطروح،وهي وادي الرمل وقرية القصر والتي شهدت أمطارًا شديدة وصلت لدرجة السيول حسب رئيس مدينة مرسي مطروح عمرو عبدالمجيد، واندفعت من أعلى مناطق جبلية في تجاه الوادي ومنازل القصر لتحاصر العديد من المنازل وقت سقوطها في طريقها إلى البحر عبر مخرات السيول.

أمطار مرسى مطروح

وتوقفت أمطار مرسى مطروح، اليوم، بعد موجة شديدة تعرضت لها المدينة في ظل عدم استقرار حالة الطقس اليوم وانتشار غطاء سحابي مع انخفاض في معدلات درجات الحرارة والسحب الركامية.

تعامل سريع مع أمطار مطروح

وأكد «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«الوطن» سرعة التعامل مع أمطار مرسى مطروح، في المناطق التي شهدت وجود بؤر تجمعات لمياه الأمطار، وجرى الدفع بسيارات شفط ومعدات ومواتير وسحب جميع المياه في الشوارع والمناطق السكنية، وجار التعامل على الأرض من خلال العاملين في مجلس المدينة، كما جرى رفع حالة الطوارئ في المدينة، لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الطقس في مطروح.