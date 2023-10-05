مساعد أمين عام «حماة الوطن» بالخارج: نعدكم بانتخابات رئاسية تشرف مصر

قال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون المصرين في الخارج، إن المصريين بالخارج جاهزون لتقديم شكل حضاري وماراثون انتخابي كبير ومتميز، يعبر عن تاريخ وحضارة مصر والمصريين.

وأضاف أن قرار ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة أثلج صدور المصريين جميعا لما يشاهدونه من تقدم وتطوير في بلدهم الأم مصر، والعمل بشكل قوي وغير مسبوق لربط المصريين في المهجر بوطنهم مصر من خلال إنشاء وزارة لهم في الخارج وشركة تضم المصريين بالخارج واستثمارهم في مصر ومبادرات كثيرة مثل مراكب النجاة أو شراء السيارات أو شراء أراض خاصة بهم في المدن العمرانية الجديدة وغيرها الكثير.

اختيار المرشحين بحيادية تامة

وأوضح أن البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والسفارات تعمل بشكل قوي ومتميز لمساعدة المصريين في حقهم في التصويت، لاختيار من يرشحونه بحيادية تامة والتزام بقواعد اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج من خلال القيادات الحزبية هناك أو رؤساء وأعضاء الجاليات يتواصلون بشكل مستمر للحشد الانتخابي، وتسهيل عملية الاقتراع لخروج الاستحقاق الدستوري القادم بصورة متحضرة ومتميزة تليق باسم ومكانة مصر بين الأمم.

إرساء دعائم الجمهورية الجديدة

وأكد أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة إيمانا منه بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، من أجل بناء مصر الحديثة.

ودعا إلى انتخاب الرئيس عبد الفتاح في الاستحقاق الدستوري القادم، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.