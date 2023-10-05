إنجازات 10 سنوات.. طفرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

نجحت الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات العامة بقطاع الصرف الصحي بنسبة 710.7%، ليصل إلى 90.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2021 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2016، ما مكّن الدولة من تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي.

وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، ارتفع إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي من 398 خلال العام المالي 2016-2015 ليصل لـ452 محطة خلال العام المالي 2022-2021.

وبلغت الطاقة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحي نحو 14.3 مليون متر مكعب يوميا، والطاقة الفعلية نحو 12.5 مليون متر مكعب يوميا خلال العام المالي 2022-2021ـ ما يشير إلى أنّ تلك المحطات لا تزال قادرة على أن تستوعب أكثر مما هو مطلوب.

وأضاف الكتاب، أنّه اتصالًا بما تقدم، شهدت جميع أنحاء الجمهورية طفرة على مستوى إنشاء محطات الصرف الصحي، خاصة في القرى والمناطق الأشد احتياجًا، حيث تبنت الدولة المشروع القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية، ويبلغ إجمالي سكان المناطق الريفية 59.1 مليون نسمة تقريبًا، طبقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2022.

الصرف الصحي يخدم 22.3 مليون نسمة في المناطق الريفية

وبلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف 11% عام 2014، بينما ارتفعت النسبة عام 2021 لـ38%، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحي 22.3 مليون نسمة.

وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول لنسبة 100% لخدمة الصرف الصحي بجميع المناطق الريفية على مستوى الجمهورية نحو 300 مليار جنيه، وخلال الفترة 2014 حتى نهاية عام 2022، جرى تنفيذ نحو 739 مشروعًا للصرف الصحي بالقرى بتكلفة 27 مليار جنيه.