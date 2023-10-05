«إيكونومست»: تقلبات كبيرة بأسواق النفط العالمية بعد التخفيض الطوعي لإنتاج «أوبك بلس»

ذكرت مجلة إيكونومست البريطانية أن أسواق النفط العالمية تشهد حالة من التقلبات الحادة والمضطربة، وأن المحللون انقسموا حول المسار المستقبلي لأسعار النفط التي تتجاوز 90 دولارًا للبرميل، موضحة أنه خلال النصف الأول من العام، عانت دول «أوبك» من انخفاض الأسعار بسبب ضعف الطلب من الصين وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومع ذلك فإن قرار السعودية بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، إلى جانب التخفيضات الممتدة من قبل روسيا وأوبك، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30%.

ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزونات

وأوضحت المجلة أن بعض المضاربين في أسواق النفط يتوقعون ارتفاع الاسعار في السوق بسبب الطلب القوي، خاصة في الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن تخفيضات العرض التي عززت إيرادات المنتجين، كما يتوقعون عجزًا في العرض يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميًا لهذا العام، مع انخفاض المخزونات في المحاور الرئيسية.

تقلص العجز في الإنتاج

ومع ذلك، ترى بعض الشركات والمضاربين الأمور بشكل مختلف، وبحسب المجلة البريطانية، فإن انتعاش الطلب على النفط في الصين قد حدث بالفعل، والطلب في المستقبل قد يظل ثابتاً، كما يساهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى إطالة أمد السياسات النقدية المتشددة، وترى تلك الشركات أن انخفاض المخزونات في مواقع محددة، ربما يكون أمر غير دقيق، مشيرين إلى أن المخزونات العالمية لا تزال أعلى من متوسط الخمس سنوات، بل وتتوقع أن يتقلص العجز في السوق في العام المقبل حيث يغطي الإنتاج من خارج أوبك الطلب المتزايد.

وانتهى تحليل المجلة البريطانية إلى أنه على المدى القصير، قد يهيمن المضاربون على الارتفاع في الاسعار، مع احتمال وصول أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار بسبب التقلبات غير المتوقعة في البيانات الاقتصادية، ومع ذلك، بحلول عام 2024، من المرجح أن يؤدي تأثير المعدلات المرتفعة للأسعار إلى كبح الطلب مع بدء الإنتاج الجديد، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.