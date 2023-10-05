عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أظهرت مقدار الاحترام للمصريين

وجهت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر.

المواصلة على تحقيق الإنجازات

وقالت خلال تصريحات خاصة، إن كلمة الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، أظهرت مدى الثقة والأمل ومقدار الاحترام والتبجيل للمصريين وتضحياتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات والصعاب، وإصرارهم على تحقيق الإنجازات، مشيده بتوجيه الرئيس التحية للزعيم الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتحية إلى كل أم شهيد بطل من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنين.

استلهام روح أكتوبر المجيدة

وأكدت أن المصريين يستلهمون روح أكتوبر المجيدة في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها القيادة السياسية الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تحظى بالريادة والاحترام والتقدير من دول العالم، مطالبة بضرورة التحلي بروح أكتوبر والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ودعت المولى عز وجل أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كل الأصعدة تحت قيادة الرئيس السيسي.