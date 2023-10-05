حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إنه يجب تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة تعديات خارج الحيز العمراني بالإبراهيمية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة تعد عبارة عن غرفتين بالدبش مقامة بالمخالفة خارج الحيز العمراني، وتم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابه المخالفين.

إزالة بناء مخالف عبارة عن حوائط بالطابق الثاني

وشن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة بناء مخالف عبارة عن حوائط بالدور الثاني عشر، وأعمدة خرسانية بمنطقة الغشام مخالفة للقانون واللوائح وشروط البناء، والتنظيم التابع للوحدة المحلية بشيبة على مساحة 300 متر تقريباً.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق، حملة لإزالة سور بمساحة تقدر بحوالي 6 أمتار، والذي لا يحمل ترخيصًا داخل الحيز العمراني. تمت الإزالة على نفقة المواطن.

وفي الوحدة المحلية للزوامل، التابعة لرئاسة مركز بلبيس، تمت إزالة حالة تعدٍ تتمثل في سور من الدبش الأبيض على مساحة 70 مترًا في عزبة الأشرم، التابعة لقرية الزوامل. تمت الإزالة بالكامل، واتُخِذَت كافة الإجراءات القانونية حيال هذا التجاوز.

وقامت مدينة القرين بإزالة سور بالطوب الدبش على مساحة 200 مترًا في منطقة المهد، داخل نطاق المدينة. تمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتُخِذَت الإجراءات القانونية حيال هذا التعدي.