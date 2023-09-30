محافظ الجيزة يوجه بتحسين معيشة سكان الإسكان البديل لإنتاج جيل أكثر تطورا

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث كل الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات والأنشطة لسكان روضة أكتوبر لرفع الحس الوطني وزيادة الوعي الثقافي والسياحي لدى الأطفال وذويهم.

رحلة معرفية للطلاب

وأوضحت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أن الفعاليات شملت تنظيم رحلة معرفية لطلاب مدرسة سميرة موسى للمتحف القومي للحضارات المصرية بمنطقة الفسطاط لتعريف الأطفال بمراحل التاريخ المصري لزيادة روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم السياحي وثقافاتهم العامة.

المشروع الثقافي

كما تم تنظيم عدد من الأنشطة في إطار المشروع الثقافي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز روح المواطنة وإدراك المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية بالتحديات التي تواجه الوطن.