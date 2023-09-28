أسعار الدواجن الیوم 28-9-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق، ليتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 73 إلى81 جنيهًا للكيلو، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار منذ يومين بقيمة 6 جنيهات في الأسواق.

أسعار الدواجن البیضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق 73.62 جنيه، وفي المزرعة تراوحت بين 67 و68 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت الیوم

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق تراوح سعرها ما بين 23 - 28.7 جنيه، وتأتي أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض: 23.75 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي: 11.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو: 18.25 جنيه.

- سعر كتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية: 28.75 جنيه.

ويسجل أدنى سعر للفراخ البيضاء في الأسواق 60 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار البط الیوم

وتتراوح أسعار البط ما بين 15 - 55 جنيهًا للكيلو، ليسجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 37 جنيهًا عمر يوم، والبط الفرنساوي 15 جنيهًا عمر يوم، وسعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا عمر 15 يوم.

وبالنسبة لسعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة تبلغ 125 جنيهًا، وفي الأسواق 135 جنيهًا.