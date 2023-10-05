إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية بالفقهاء القبلية، كما تم إزالة حالة تعدٍ بقرية الحدادي، وحالة تعدٍ بقرية أبو أحمد علي، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إيقاف وإزالة تخطيط تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 12 قيراط تقريباً بغرض عمل مصنع، كما تم إزالة حالة تعدٍ ورفع تشوينات بلك على أرض زراعية بعزبة الفار التابعة لقرية كفر العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية من المهد بمساحه 5 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمراكز «سيدي سالم، ودسوق، وقلين»، ضمن الحملات المستمرة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظاً على الأرض الزراعية من التبوير.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها، وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.