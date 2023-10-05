«صحة الشرقية»: الكشف على 16 ألف مواطن في القوافل الطبية خلال سبتمبر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية توقيع الكشف الطبي على 15879 مواطنا في القوافل الطبية خلال شهر سبتمبر.

مبادرة رئاسية

وقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 يوم صحة.

تقديم الخدمة الطبية خلال شهر سبتمبر الماضي لـ15879 مواطن

وأشار إلى تصدر محافظة الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد 15879 مواطن، وتوقيع الكشف الطبي لهم في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصصًا، وهي: «الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية»، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.

ولفت إلى تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأكد أن الفرق الطبية بالقوافل تبذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية ضمن منظومة القوافل والتى تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، خاصة في المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة بمحافظة الشرقية.