5 معلومات عن مسرحية المغامرة.. الدخول مجانا وبدون تذاكر

يستمر عرض مسرحية المغامرة، والتي انطلق عرضها مساء أمس الخميس، 30 يوما، على مسرح السامر بالعجوزة الذي تم افتتاحه في شهر يوليو الماضي، وتعد «المغامرة» باكورة إنتاج «السامر» بعد الانتهاء من عملية تطويره وافتتاحه بشكل رسمي.

أيام ومواعيد مواعيد مسرحية المغامرة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسرحية المغامرة، وذلك من خلال السطور التالية:

- تعرض على مسرح السامر يوميًا في الساعة 8 مساءً ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

- الدخول للجمهور مجانًا وبدون تذاكر.

إخراج مراد منير

- مأخوذة عن نص «مغامرة رأس المملوك جابر» لـ سعدالله ونوس.

- من إخراج مراد منير، والذي يعود للعمل مع هيئة قصور الثقافة بعد فترة انقطاع 30 عامًا، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، تصميم ديكور إبراهيم المطيلي، ملابس ناجح أبو المجد.

أبطال مسرحية المغامرة

- بطولة يوسف مراد منير، فاطمة زكي، إيهاب شكري، مصرية بكر، لمياء العبد، إيهاب عز العرب، محمد النبوي، حامد سعيد، ليلى مراد منير، بسمة خليل، علاء شاكر، عبدالله مهنا، سالي أبو بكر، عمر الرفاعي، أحمد فتحي، محمد عاشور.