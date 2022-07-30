مراد منير.. مخرج المعادلات الصعبة على خشبة المسرح

سنوات طويلة قضاها المخرج الكبير مراد منير، بين جنبات المسرح يصول ويجول، مقدمًا من خلاله أروع النصوص التي استحقت عن جدارة أن تكتب بحروف من نور في سجل المسرح المصري، وتكون شاهدة على سنوات من المتعة الفنية والثقافة التي طالما احتفى بها الجمهور.

مخرج المعادلات الصعبة، صاحب إبداع راق وجماهيرية عريضة، بهذه الكلمات وصفت المجلة الثقافية الصادرة عن مهرجان القومي للمسرح، المخرج مراد منير، الذي تم تكريمه الأسبوع الماضي في حفل افتتاح المهرجان لدورته الـ15 ضمن 9 من المبدعين الآخرين أبرزهم محمد صبحي، وعايدة فهمي، وصبري عبدالمنعم.

كرّم المهرجان القومي للمسرح مراد منير في دورته الـ15

عشق مراد منير، المسرح وهو طفلًا لم يتجاوز الثامنة من عمره، وآلت فترة تدريبه في البداية على يد المخرج سمير العصفوري الذي تبناه فنيًا، ليبدأ بعدها مرحلة جديدة مع فرقة الطليعة التي أسسها محمود ياسين في محافظة بورسعيد باعتباره أحد أبناءها.

وانضم بعد ذلك إلى الفرقة القومية لبورسعيد، وقدم معها عشرات الأعمال المسرحية منها الزوبعة، القضية، الحصاد، بخلاف نصوص بريخت ونعمان عاشور.

ندوة توقيع كتاب شامان المسرح المصري

على مدار مشواره الفني، أخرج مراد منير عددًا من المسرحيات منها «لولي، الملك هو الملك، سي علي وتابعه قفة، وملك الشحاتين، ومنين أجيب ناس».

«شامان المسرح المصري»، عنوان الكاتب الصادر على هامش المهرجان القومي للمسرح، لتكريم المخرج مراد منير، ومن المقرر أن يشارك ظهر اليوم في ندوة توقيع الكتاب الذي أعده الدكتور مصطفى سليم، بالمجلس الأعلى للثقافة.

تزوج من الفنانة الجميلة فايزة كمال، بعد قصة حب نشأت بينهما، أثمرت عن إنجاب أبناءهما يوسف وليلى، واستمرت علاقتهما التي تعد من أشهر قصص الحب والزواج في الوسط الفني حتى رحيل فايز عام 2014 بعد صراع مع المرض.

وتصدّر اسم المخرج محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في شهر يناير الماضي، لوجود أزمة بينه وصاحبة العقار الذي يقطن فيه، وانتهت بنقل محتوياته وأثاث منزله إلى سكن جديد، وخلال هذه الأزمة التقت به «الوطن» وتحدث خلال اللقاء عن كواليس المشكلة، وعن حياته وعلاقته بالمسرح وبالجميلة فايزة كمال.