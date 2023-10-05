انطلاق عرض المغامرة على مسرح السامر مساء اليوم

ينطلق عرض مسرحية المغامرة، اليوم، في الـ8 مساءً على مسرح السامر، بعد تطويره وافتتاحه رسميًا في شهر يوليو الماضي، ومن المقرر أن تستمر عروضه لمدة شهر من اليوم.

وتعرض مسرحية المغامرة، في الساعة الثامنة مساء كل ليلة، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهي من إخراج مراد منير الذي يعود للعمل مع هيئة قصور الثقافة بعد فترة انقطاع لمدة تقترب من 30 عاما.

المغامرة على مسرح السامر

المسرحية الجديدة والتي تعد باكورة إنتاج مسرح السامر بعد افتتاحه، مأخوذة عن الكاتب سعدالله ونوس من خلال نص «مغامرة رأس المملوك جابر»، وتدور قصتها حول حياة أحدهم مهددة بسبب الانتهازية، وحكاية مملوك يذهب إلى الوزير لتوصيل رسالة وينتهى الأمر بقطع رأسه.

أبطال مسرحية المغامرة

يشارك في بطولة المسرحية عدد من الشباب والوجوه الجديدة أبرزهم يوسف مراد منير، والذي فاز بجائزة أفضل مخرج مسرحي شاب عن مسرحية ياسين وبهية في المهرجان القومي للمسرح المصري، ولمياء العبد، مصرية بكر، أشرف شكري، ليلى مراد منير، إيهاب عز العرب، محمد النبوي، حامد سعيد، فاطمة زكي، عبدالله مهنا، سالي أبو بكر، بسمة خليل، علاء شاكر.