«الوطنية للانتخابات»: لم نتلق طلبات ترشح للرئاسة.. و3 مستشفيات للكشف على المرشحين

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، إنّ الهيئة بدأت العمل اليوم من التاسعة صباحا، ويستمر العمل لمدة 10 أيام من الآن، متابعا: «لم نتلق أي طلبات للترشح إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن، وسنحيطكم علما بالمستجدات».

وأوضح بنداري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، الشروط الواجب توافرها لقبول طلبات الترشح، وتتمثل في 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، أو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أنّ حجز الرموز بأسبقية الحضور للهيئة.

وأضاف أنّه بالنسبة للكشف الطبي، جرى التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستشفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة، موضحا أنّ طالب الترشح يقدّم مستنداته ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتأكد من صحتها، أو فحص التزكيات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها.