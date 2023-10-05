كيف تسهم إجراءات الحكومة في خفض الأسعار بالأسواق؟.. الغرف التجارية توضح

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات والمبادرات التي سيتم أتخاذها، لخفض أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية، وتوفيرها للمواطنين في الأسواق المحلية بأسعار مخفضة.

وعقب إعلان مجلس الوزراء، تدشين مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، انخفضت أسعار العديد من السلع الغذائية، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء وبيانات الشعب المختلفة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

انخفاض سعر السكر والزيت في الأسواق

وسجلت أسعار البقوليات تراجعات بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الأرز ليسجل 23.78 جنيه لكيلو الأرز السائب، و27 جنيهاً للأرز المعبأ في الأسواق للمواطنين، كما انخفضت أسعار السكر إلى 19.5 جنيه كأدنى سعر، وحتى 30 جنيهاً كأعلى سعر، بعدما وصل في بعض الأسواق إلى أكثر من ذلك.

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس ليسجل 63 جنيهاً للتر، منخفضا بنسبة 3.39%، بجانب العدس والمكرونة، وكذلك انخفضت أسعار الخضروات، ومنها الطماطم والبطاطس والبصل، وعدد من أنواع الفاكهة، منها الموز والخوخ والكيوي.

انخفاض أسعار اللحوم إلى 270 جنيهاً في السوق

كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 270 جنيهاً، وانخفض سعر الدواجن إلى 79 جنيهاً للكيلو للمستهلك في السوق.

وأعلن مجلس الوزراء، قبل أيام قليلة، عن اتفاق بين الحكومة والصناع والتجار في الأسواق المحلية على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصةً خلال الفترة الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كما أعربت الغرف التجارية عن توقعها انخفاض أسعار العديد من السلع خلال الأيام القلية المقبلة، وبشكل ملحوظ، نتيجة المبادرات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

مبادرات مجلس الوزراء تسهم في خفض أسعار السلع

وقال أكرم الشافعى، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تحرص على التخفيف عن المواطنين، من خلال تخفيض أسعار السلع، عن طريق عدة مبادرات سيتم طرح السلع من خلالها بأسعار مخفضة، على غرار مبادرات «أهلاً رمضان»، و«كلنا واحد»، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بداية من الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الدولة ستعمل على توفير العملات الأجنبية للمستوردين، وزيادة المعروض من المنتجات، وهو بدوره ما سيؤدي إلى السيطرة على الأسعار وخفضها، نتيجة توافر المنتجات بكثرة وزيادة العرض، خاصةً من خلال المبادرات التي ستقوم بها الدولة.