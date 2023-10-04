«الغرفة التجارية»: إقامة معرض دائم لبيع السلع بأسعار مخفضة في المنصورة

أعلن المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الدقهلية، إقامة معرض دائم لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنصورة بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك على مساحة 800 متر.

اختيار شارع بورسعيد في مدينة المنصورة

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار شارع بورسعيد في مدينة المنصورة لإقامة المعرض لأنه يقع في منتصف المدينة، ووجهة للمواطنين، وجرى التعاقد مع عدد من المصانع والشركات وتجار الجملة لبيع السلع بجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية ولكن بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه يجرى التركيز في المعرض على السلع الغذائية والاستراتيجية وبعد ذلك الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية وفي حالة وجود أزمة في أي سلعة وغلاء بالأسعار يجرى عرضها في المعرض بأقل الأسعار على سبيل المثال في حالة وجود أزمة في زجاجة الزيت تتوفر بأقل الأسعار والهدف من كل ذلك الحد من الغلاء ومواجهة احتكار التجار تماشيا مع خطة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الحكيمة بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية في الدقهلية

وتابعت محافظة الدقهلية في بيان لها، أن إقامة المعرض تأتي بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، ويضم جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في متناول جميع المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهلية ويعد بداية وانطلاقة نحو إقامة معارض دائمة مماثلة بباقي المراكز والمدن على مستوى المحافظة.